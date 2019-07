T-Mobile-Sprint, Dipartimento Giustizia dà via libera alla fusione

(Teleborsa) - Scatta la competizione nel mondo della telefonia americana. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha approvato la fusione fra T-Mobile e Sprint, terza e quarta compagnia telefonica, che ha un valore di oltre 26 miliardi di dollari.



Le due compagnie aprono così la guerra contro la leader AT&T, che conta circa 100 milioni di clienti contro gli 80 delle due competitor.



La fusione deve essere approvata anche dalla Federal Communications Commission (Fcc), vale a dire l'AgCom americana, il cui presidente Ajit Pai ha già espresso sostegno all'operazione. Le due società, per ottenere il via libera, hanno ceduto parti delle loro attività all'operatore TV Dish Network.



La fusione potrebbe essere bloccata, però, dalle cause legali intentate da 13 Stati, che credono che l'accordo possa danneggiare i consumatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA