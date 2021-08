Synopsys in cima al Nasdaq-100 dopo la trimestrale

1 Minuto di Lettura

Giovedì 19 Agosto 2021, 17:30







(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Synopsys, che tratta in rialzo del 7,78%, attestandosi a 313,3. La società - che si occupa di automazione di design elettronico e offre progettazione e verifica del silicio - risulta la migliore del Nasdaq-100 dopo la trimestrale diffusa ieri sera a mercato chiuso.



Synopsys ha registrato un utile di 198,65 milioni di dollari, o 1,27 per azione, contro i 252,91 milioni, o 1,62 per azione, dello stesso periodo dello scorso anno. Escludendo voci speciali, l'utile rettificato è stato di 284,46 milioni o 1,81 per azione. Gli analisti si aspettavano 1,78 dollari per azione.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 317,1 e successiva a 328,4. Supporto a 305,8.