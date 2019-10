"Sycamore", il computer quantistico di Google è realtà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Atteso da decenni,Ad annunciare questa rivoluzione è un esperimento, condotto fra Germania e Stati Uniti, pubblicato sullaAlla ricerca, coordinata dala Santa Barbara, hanno partecipato laGli autori dello studio hanno realizzato un programma, una sorta di gioco matematico, che non ha ancora applicazioni e cheha risolto in poco più di tre minuti grazie a une unità di informazione di base dei computer del futuro. Un'operazione che, secondo gli scienziati, a un computer tradizionale richiederebbe 10mila anni. "È un passo significativo verso la cosiddetta supremazia quantistica, ossia della capacità di questi computer di svolgere un compito che a un computer tradizionale richiederebbe un tempo lunghissimo, che può anche andare oltre l'età conosciuta dell'universo", ha affermatoNon sono mancate, tuttavia, le polemiche. Come riporta sul proprio sito la stessa rivista Nature,: per risolvere tale calcolo il supercomputer tradizionale più potente della Big Blue, chiamatoe grande come un campo di basket, avrebbe, infatti, impiegato soli due giorni e mezzo.Qualunque sia la verità, senza dubbio, vi sono ancora ampi margini di miglioramento in questo settore. L'Europa ha lanciato un ambiziosoL'iniziativa, che prevede dieci anni di lavoro, vede l'Italia in prima fila con il Cnr.