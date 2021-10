Switch off TV, Ancra avvia campagna di informazione nei punti vendita

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:00

(Teleborsa) - Da domani lo switch off del digitale terrestre entra nel vivo con milioni di televisori che non saranno più in grado di ricevere l'attuale segnale – in particolare, alcuni canali Rai e Mediaset – e passeranno alla nuova codifica. "Per questa ragione – annuncia Dario Bossi, direttore generale di Ancra, la storica associazione aderente a Confcommercio che rappresenta i rivenditori specializzati di elettronica di consumo – abbiamo deciso di realizzare un volantino di carattere informativo per i consumatori da distribuire nei negozi, un'iniziativa realizzata con il contributo determinante e la fattiva collaborazione di Aires".

Nel volantino si spiega come verificare se il proprio televisore sarà in grado di ricevere il segnale e vengono fornite le informazioni principali per usufruire delle agevolazioni previste dal ministero dello Sviluppo Economico, il Bonus Rottamazione TV e il Bonus TV.

"Il retail specializzato – conclude Bossi – sta mettendo a disposizione tutte le energie e tutte le competenze per svolgere nel migliore dei modi una funzione sociale di estrema importanza, riaffermando una sua centralità rispetto alle esigenze dei consumatori, che già la pandemia aveva messo in luce".