Swiss prima compagnia aerea al mondo a utilizzare il carburante solare

Lunedì 7 Marzo 2022, 18:30







(Teleborsa) - Swiss e il gruppo Lufthansa hanno concluso una collaborazione strategica con Synhelion per introdurre sul mercato del trasporto aereo il carburante solare.



Il processo ideato da Synhelion utilizza la luce solare concentrata per produrre cherosene a zero emissioni. Una tecnologia che rendere possibile il volo carbon-neutral.



Swiss International Air Lines sarà la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare il carburante solare.



(Foto: Eduard Marmet)