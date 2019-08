Swiss Combi AG acquisisce il 35 percento di FFS Cargo

(Teleborsa) - Swiss Combi AG è il nuovo partner di FFS Cargo. La società raggruppa i fornitori di servizi logistici Planzer, Camion-Transport, Galliker e Bertschi ed è pronta a impegnarsi per uno sviluppo congiunto del traffico merci in Svizzera.



Per Andreas Meyer, CEO delle FFS, l'ingresso del nuovo partner è la conclusione di un processo pianificato da tempo: "Con questa cooperazione abbiamo posto importanti basi per il futuro sviluppo di FFS Cargo." Nicolas Perrin, Direttore di FFS Cargo, aggiunge: "L'unione delle competenze logistiche dei partner rafforzerà il traffico merci ferroviario e contribuirà al trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia. Sono molto impaziente di avviare la collaborazione."





