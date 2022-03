Swift, in attesa di conoscere nomi banche sottoposte a sanzioni

Martedì 1 Marzo 2022, 13:30







(Teleborsa) - Swift, il sistema globale di messaggistica per le banche al centro delle sanzioni alla Russia, ha comunicato di stare parlando con "le autorità per capire quali entità saranno soggette a queste nuove misure", in modo da disconnetterle "una volta che avremo ricevuto istruzioni legali in tal senso".



In un comunicato pubblicato sul sito della società finanziaria, viene evidenziato che Swift è "a conoscenza della dichiarazione congiunta dei leader di Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti che esprimono la loro intenzione di attuare nuove misure per limitare l'accesso di alcune banche russe ai nostri servizi di messaggistica finanziaria". "Le decisioni diplomatiche hanno portato SWIFT a compiere sforzi per porre fine a questa crisi e rispetteremo sempre le leggi sulle sanzioni applicabili", viene sottolineato.