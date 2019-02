Svolta a tavola: sette italiani su 10 tagliano sprechi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oltre(71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando nell'ultimo anno strategie che vanno dalad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche le la spesa adal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più. Lo rivela un'indagine Coldiretti/Ixe' diffusa in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra nella giornata di oggi, 5 febbraio.- Nonostante la maggiore attenzione il problema resta però rilevante con gliche rappresentano in valore ben il 54% del totale e sononella distribuzione commerciale (15%), nell'agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%) per un totale di oltre- Secondo Waste Watcher lo spreco di cibo nelle case degli italiani ammonta ancora a circaTra gli alimenti più colpiti verdura e frutta fresca, seguite da pane fresco, cipolle e aglio, latte e yogurt, formaggi, salse e sughi. Non si tratta quindi solo di un problemama che determina ancheper l'impatto negativo sul dispendio energetico e sullo