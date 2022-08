Svizzera fissa obiettivo volontario risparmio gas del 15% per inverno

(Teleborsa) - Ilha deciso di. La decisione del Consiglio federale è stata presa per evitare una situazione di penuria nel settore energetico e considerando che nel settore del gas la Svizzera è totalmente dipendente dalle importazioni. "Una situazione di penuria a livello europeo, pertanto, si ripercuoterebbe direttamente sulla Svizzera e renderebbe difficile far pervenire in nel nostro Paese i quantitativi di gas acquistati all'estero", viene sottolineato in un comunicato.Il consumo di gas della Svizzera dipende in ampia misura dal: tre quarti del gas vengono consumati in inverno. Il maggiore potenziale di risparmio nei mesi invernali è dunque determinato dalla temperatura dei locali. "Una parte essenziale dei risparmi deve dunque essere ottenuta tramite una riduzione volontaria dei- viene spiegato - Ulteriori risparmi possono essere conseguiti tramite la commutazione volontaria, dal gas all'olio, di impianti a doppio combustibile".Con una quota del 15% circa del consumo complessivo di energia, in Svizzera il(quota di gas nell'UE: 22%). Diversamente dall'estero, di regola il gas in Svizzera non è utilizzato per produrre energia elettrica. Tuttavia, anche nel paese elvetico il gas non è irrilevante: le economie domestiche consumano circa il 44 per cento del quantitativo totale (riscaldamento), il settore terziario circa il 22 per cento (riscaldamento, l'industria circa il 32 per cento (calore di processo), il settore agricolo e dei trasporti circa il 2 per cento.Il Consiglio federaleed entro l'inizio del semestre invernale (ottobre 2022 - fine marzo 2023) intende adottare diverse misure di riduzione del consumo energetico. Ad esempio, si tratta di ridurre la temperatura ambiente negli edifici, spegnere apparecchi e computer il cui funzionamento non è strettamente necessario e ridurre l'impiego di elettrodomestici personali che consumano corrente."È pure al vaglio la possibilità, in caso si penuria di energia, didell'Amministrazione federale allo scopo di riscaldare un minor numero di locali e di aumentare, a titolo complementare, la quota di- viene evidenziato - Il Consiglio federale invita i Cantoni, le Città e i Comuni a esaminare e attuare misure analoghe nelle proprie amministrazioni".