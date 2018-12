Svizzera: firmato un contratto tra SOB e Stadler per nuovi treni FLIRT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno firmato un contratto per la consegna di dodici treni FLIRT oltre a quelli già attivi.I treni a lunga percorrenza, denominati, sono stati realizzati all'insegna dell'innovazione e del comfort, soddisfacendo la più. L'abbattimento delle barriere e l'implementazione della fruibilità per il passeggero passa inoltre dall'avanzato sistema di informazione dato dai numerosi schermi per carrozza.Alla fine di giugno 2016, SOB ordinò sei locomotive a otto e cinque carrozze elettriche per poter sostituire le vecchie, alcune delle quali erano in funzione da 40 anni. I treni percorreranno la, aggiungendo comfort al viaggio attraverso le Prealpi. Le unità multiple a quattro carrozze possono trasportare 197 passeggeri, di cui 22 in prima classe, rafforzando la flotta FLIRT esistente utilizzata nel trasporto regionale.