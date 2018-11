© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non vanno molto bene le vendite in Svizzera. Il fatturato complessivo del commercio al dettaglio è sceso in settembre del 2,7% in termini reali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se si confronta con agosto la diminuzione è stata dell'1,6%. Le variazioni tengono conto del rincaro e delle correzioni apportate per compensare i diversi giorni di vendita. In termini nominali, informa l'Ufficio federale di statistica, le vendite sono scese del 2,3% su base annua (-1,6% mensile), facendo registrare la flessione più marcata da dicembre 2016.Escludendo i carburanti, il volume d'affari è sceso del 3% in termini reali (-2,8% nominale) nel raffronto annuo e dell'1,8% (sia reale che nominale) rispetto ad agosto. Le vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacchi hanno segnato sui dodici mesi un decremento reale del 2,4% (-1,1% nominale), mentre il comparto non-food ha subito unacontrazione del 3,9% (-4,2%).