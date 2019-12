Svizzera, banca centrale conferma politica espansiva e tassi a -0,75%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha deciso di mantenere, confermando il tasso di interesse principale aLa BNS "ribadisce la propriaall'occorrenza sul", confermando che una"Il franco - spiega una nota - continua ad avere una valutazione elevata e la situazione sul. Il tasso di interesse negativo e la disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi contrastano l'attrattività degli investimenti in franchi e quindi riducono la pressione al rialzo sulla moneta svizzera. La Banca nazionale stabilizza così l'evoluzione dei prezzi e sostiene l'attività economica".Nel più lungo termine, la. Essa si situa per il 2019 allo 0,4%, per il 2020allo 0,1% e per il 2021 allo 0,5%. Quanto alla crescita, "negli ultimi mesi le tensioni commerciali internazionali e le incertezze politiche hanno pesato sulla congiuntura globale", tanto che lacirca e per il 2020 una crescitacompresa tra l'1,5% e il 2%.