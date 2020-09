SVIMEZ, parte del Sud non aggancerà ripresa post-Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in tutte le Regioni d'Italia per effetto delle ripercussioni della pandemia da Covid-19. Le previsioni regionali(Associazione per lo SVIluppo dell'industria nel MEZzogiorno) per il 2020 fotografano un Paese "da un crollo dell'economia dalla portata eccezionale. La ripartenza attesa per il 2021, però, interesserà in primis le Regioni del Nord. Una parte del Sud, poi,Il primato negativo delnell'anno del Covid-19 spetta ad una: la(-12,6%), solo marginalmente interessata dalla pandemia, e il(-12,2%), una delle regioni maggiormente colpita dal virus. La, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,9 punti di PIL nell'anno in corso.si registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,2%), Piemonte (-11%) e Friuli V.G. (-10,1); al Centro: Umbria (-11,1%) e Marche (-10,6%); e nel Mezzogiorno: Molise (-10,9%).La, che insieme concentrano circa ildel Mezzogiorno, perdono rispettivamente l'8 e il 9%. Più contenute le perdite in Calabria (-6,4%), Sardegna (-5,7%) e Sicilia (-5,1%), economie regionali meno coinvolte negli interscambi commerciali interni ed esteri e, dunque, più al riparo dalle ricadute economiche della pandemia.Le previsioni regionali aprono poi ladel differenziale di crescita trasvelando una significativa diversificazione interna alle due macro-aree nella transizione al postCovid.L'unica regione italiana che recupera in un solo anno i punti di PIL persi nel 2A seguire, le tre regioni settentrionali delguidano la ripartenza del Nord:Segno, questo, che le strutture produttive regionali più mature e integrate nei contesti internazionali perdono più terreno nella crisi ma riescono anche a ripartire con più slancio, anche se a ritmi insufficienti a recuperare le perdite del 2020. Maggiori le difficoltà a ripartire de, soprattutto,Le Regioni centrali sono accomunate da una certa, in particolareAlla questione settentrionale e a quella meridionale intorno alle quali tradizionalmente si polarizza il dibattito nelle crisi italiane, sembra aggiungersi unache mostra segnali di allontanamento dalle aree più dinamiche del