Svezia, inflazione CPIF al +2,8% a settembre. Ai massimi dal 2008

Giovedì 14 Ottobre 2021, 11:30







(Teleborsa) - L'inflazione accelera in Svezia a settembre. Secondo l'agenzia governativa responsabile per la statistica (Statistiska centralbyran), l'inflazione CPIF (l'indicatore osservato dalla banca centrale) su base annuale è stimata al +2,8% nel mese di settembre, superiore al +2,4% del mese precedente e inferiore al +3% atteso dal consensus e da Riksbank. Si tratta dell'aumento più elevato dall'ottobre del 2008. L'indice su base mensile registra un incremento dello 0,5%.



"Il tasso di inflazione è aumentato a settembre, in gran parte a causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità", afferma Caroline Neander, statistica presso Statistiska centralbyran. Il CPIF al netto dei prezzi dell'energia è cresciuto dell'1,5% su base annua, leggermente inferiore alle attese, ma in aumento rispetto all'1,4% del mese precedente.