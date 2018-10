Svezia, banca centrale conferma tassi ma prevede di rialzarli

(Teleborsa) - Tassi d'interesse ancora fermi in Svezia dopo che lo scorso mese, la banca centrale, aveva rinviato la stretta monetaria. Il costo del denaro resta così al valore negativo di -0,5%.



La Riksbank, banca centrale svedese, ha confermato la volontà di rialzare i tassi, il primo in sette anni, nella riunione di dicembre o al più tardi di febbraio, di 25 punti base, dopo che l'inflazione si è avvicinata all'obiettivo del 2%.



"La previsione per il tasso Repo - ha affermato la Riksbank - è la stessa di settembre, ciò implica che il tasso sarà aumentato di un quarto di punto percentuale sia a dicembre che a febbraio".