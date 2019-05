© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hamandato in onda lo scorso 19 maggio su una presunta "invasione" di immigrati nel Paese,per un post condiviso sui suoi profili.La richiesta, inviata con una nota scritta, è stata resa nota anche sui social dell'ambasciata che haa firma dell'inviata Manuela Moreno.Nel dettaglio, l'Ambasciata ha specificato che "nel servizio si parla di oltre 60 quartieri 'totalmente fuori controllo', dove la polizia non entra e dove vige la sharia", definite "no go zones".Si tratta in realtà, specifica il comunicato, "di aree socialmente vulnerabili dove,", accanto ad "attività rivolte ai bambini e ai giovani, investimenti nell'istruzione, maggiore sicurezza, aumento dell'occupazione"."Desideriamo inoltre precisare che in Svezia viene applicata la legge svedese in tutto il paese e la legge è uguale per tutti.", chiarisce la nota.Anche sul "" citato nel servizio, l'Ambasciata spiega che "la statistica in questo caso dà un immagine errata della situazione": il numero deriva infatti dalla legge svedese che ha fatto aumentare le denunce da parte delle donne.. Il reportage televisivo è deliberatamente distorto e con notizie false", ha commentato l'italiana, eurodeputata e vicepresidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, che vive in Svezia da 20 anni.