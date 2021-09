Svetta Tiscali dopo approvazione Piano 2021-2024

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 11:30







(Teleborsa) - Ottima la performance della società di telecomunicazioni, che si attesta a 0,0208 con un aumento del 2,46%. Il titolo di Tiscali - uno dei pochi positivi in una giornata molto difficile per Piazza Affari - beneficia dell'approvazione del Piano 2021-2024, che prevede un EBITDA in significativo incremento e un utile netto positivo nel 2023. Le azioni hanno anche toccato un massimo di 0,0216, pari a un aumento di oltre il 6%.



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,0215 e successiva a 0,0227. Supporto a 0,0203.