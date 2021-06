Svetta PLBY (Playboy) su acquisizione di società australiana

Martedì 29 Giugno 2021, 16:30

(Teleborsa) - Ottima la performance di Plby, che si attesta a 41,53 con un aumento del 9,52%. L'azienda, proprietaria del marchio Playboy, ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di Honey Birdette, marchio di lingerie di lusso australiano in rapida crescita. Il prezzo di acquisto è di circa 333 milioni di dollari in contanti e azioni, e l'operazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021.

Honey Birdette prevede circa 73 milioni di dollari di entrate e circa 28 milioni di dollari di EBITDA per i dodici mesi terminati il ??30 giugno 2021, con una crescita rispettivamente di oltre il 40% e di oltre il 95% rispetto al periodo dell'anno precedente. "Il nostro piano è duplice - ha affermato Ben Kohn, amministratore delegato del gruppo PLBY - sfruttare le operazioni globali del gruppo PLBY e del marchio Playboy per accelerare l'espansione di Honey Birdette in nuovi territori e categorie di prodotti".

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,83 e successiva a 46,18. Supporto a 39,49.