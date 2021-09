Svetta Accenture dopo trimestrale oltre le attese

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 19:45







(Teleborsa) - Ottima la performance di Accenture, che si attesta a 344 con un aumento del 2,79%. Il titolo della multinazionale operante nel settore della consulenza strategica beneficia di una trimestrale sopra le attese. Per l'ultimo trimestre del 2020-21, Accenture ha registra un utile per azione in crescita del 29% a 2,20 dollari e un miglioramento di 30 punti base dei margini operativi al 14,6%. I ricavi sono stati in crescita del 24% a 13,4 miliardi.



Per l'intero esercizio, il gruppo ha raggiunto un utile per azione rettificato di 8,80 dollari e una crescita dei ricavi dell'11%. Per il prossimo esercizio, Accenture ha comunicato un utile per azione tra 9,90 e 10,18 dollari e una crescita dei ricavi tra il 12 e il 15%.



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 346,4 e successiva a 353,5. Supporto a 339,4.