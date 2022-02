Svas Biosana si aggiudica appalti in Italia e all'estero

(Teleborsa) - Svas Biosana si è aggiudicata appalti in Italia e all'estero per un valore complessivo stimato di circa Euro 8,92 milioni nell'ambito della fornitura di una vasta gamma di dispositivi medici a diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL), Enti Ospedalieri ed Aziende Sanitarie in Italia,

Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia.

In particolare, nel mese di Dicembre 2021 SVAS è risultata aggiudicataria per un controvalore complessivo di appalti stimato di Euro 4,08 milioni per una durata media ponderata di 2 anni e 10 mesi, di cui Euro 2,18 milioni in Italia ed Euro 1,9 milioni all'estero.

Nel mese di Gennaio 2022 la Società si è aggiudicata appalti per un controvalore complessivo stimato di Euro 4,83 milioni per una durata media ponderata di 2 anni e 5 mesi, di cui Euro 1,96 milioni in Italia ed Euro 2,87 milioni all'estero. Gli appalti aggiudicati riguardano la fornitura di un'ampia gamma di dispositivi medici, tra cui dispositivi per radiologia, cardiologia, chirurgia generale e terapia intensiva.