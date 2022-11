Svas Biosana, ricavi aumentano del 20% nei primi 9 mesi 2022

Mercoledì 9 Novembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - Svas Biosana, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha registrato un fatturato consolidato al 30 settembre 2022 pari a 69,5 milioni di euro, in crescita del 20,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (57,8 milioni di euro).



Il fatturato consolidato include ricavi per 2,9 milioni di euro realizzati dal Gruppo Bormia nel periodo da luglio a settembre 2022. Il Gruppo Bormia è stato acquisito il 23 giugno 2022, pertanto i ricavi relativi al 1° semestre 2022, pari a 6,5 milioni di euro, non sono compresi nel fatturato consolidato al 30 settembre 2022.



"Siamo pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti e della crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente - ha commentato l'AD Umberto Perillo - Si conferma il posizionamento di SVAS, l'attitudine a muoversi con padronanza sui mercati domestici e internazionali e la capacità di soddisfare le richieste dei clienti con un'offerta preminente".