Svas Biosana perfeziona acquisizione Bormia

(Teleborsa) - Svas Biosana ha perfezionato l'operazione di acquisizione relativa al 75% del capitale sociale di Bormia, società attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici che si rivolge a primari clienti pubblici e privati del sistema sanitario sloveno, croato, serbo e bosniaco. Bormia continuerà a detenere il restante 25% delle quote sociali proprie.

Con l'acquisizione del 75% di Bormia - avvenuta tramite la propria controllata Levante HC Holding - Svas Biosana si conferma leader nella fornitura di dispositivi medici nei Balcani, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento competitivo nell'area.

L'operazione - spiega una nota - prevedeva la cessione, a Levante HC Holding, del 75% del relativo capitale sociale di Bormia attraverso n. 3 quote sociali da parte degli attuali soci Maja Vecerina, Igor Bogatec e Boris Cotic, per un corrispettivo complessivo definitivo pari ad Euro 4,80 milioni, pagati interamente da Levante al closing, mentre Bormia continuerà a detenere in portafoglio il 25% di quote sociali proprie.

L'Acquisizione, del valore complessivo di 4,8 milioni di euro, è stata finanziata integralmente con mezzi propri, attraverso la società Levante HC Holding D.o.o. controllata al 100% da Svas Biosana.