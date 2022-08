Svas Biosana, incremento double digit dei ricavi

Venerdì 5 Agosto 2022, 20:30







(Teleborsa) - Svas Biosana ha registrato un fatturato consolidato al 30 Giugno 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a 43,8 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (38,6 milioni circa) con un incremento double digit dei ricavi consolidati su quasi tutte le aree in cui opera il Gruppo.



"Siamo pienamente soddisfatti dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre che hanno registrato un aumento del 14% a livello consolidato e una crescita a doppia cifra su quasi tutte le aree di business, confermando le solide basi e la chiara visione strategica del Gruppo in uno scenario economico ancora altamente volatile", ha dichiarato Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana.