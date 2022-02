Svas Biosana, fatturato aumenta a 81,1 milioni di euro nel 2021

(Teleborsa) - Svas Biosana, società quotata su Euronext Growth Milan da dicembre 2021 e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha registrato un fatturato consolidato preliminare dell'esercizio 2021 pari a 81,1 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto al fatturato di 76 milioni di euro del 2020. "L'esercizio 2021 è stato un anno particolarmente importante per SVAS caratterizzato da diverse scelte strategiche tra le quali la quotazione in borsa al mercato EGM e dal significativo rafforzamento della posizione competitiva", ha commentato l'AD Umberto Perillo.

"Anche il 2022 è iniziato con rilevanti commesse già comunicate al mercato e con un backlog di ordini in portafoglio di tutto rispetto - ha aggiunto Perillo - Nel 2022 ci attendiamo importanti sfide, i progetti in cantiere sono numerosi e rafforzeranno ancor più la struttura nella sua interezza per rendere Svas più dinamica e pronta ad intercettare sul mercato domestico ed internazionale le nuove opportunità che si presenteranno, generando ulteriore valore a vantaggio di tutti gli stakehoders".