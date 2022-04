Svas Biosana, CdA approva il bilancio 2021

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Svas Biosana ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 16 maggio 2022 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 17 maggio in seconda convocazione.

"L'esercizio 2021 è stato un anno molto importante per la nostra società caratterizzato dallo sviluppo e dalla crescita che ha coinvolto tutti gli aspetti societari, culminato infine nella quotazione in Borsa di SVAS - commenta Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana -. Nonostante il complesso periodo, fortemente influenzato dalla persistenza della pandemia da Covid-19 ma ancor più dall'incremento dei costi delle materie prime, il Gruppo ha consolidato ed ampliato la propria posizione di mercato confermandosi tra i maggiori operatori in Italia ed il primo operatore nei Balcani in questo settore. Per il 2022 prevediamo un ulteriore rilevante sviluppo delle attività, sia commerciali sia industriali, grazie anche alla raccolta finanziaria derivante dalla quotazione su Euronext Growth Milan".

L'esercizio 2021 è stato un anno positivo per il Gruppo che ha conseguito Ricavi Consolidati per 81,1 milioni di Euro (con un incremento del 6,6% rispetto all'anno 2020) ed un EBITDA Consolidato di 10,6 milioni di Euro (+11,2% sul 2020).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.069.306: Euro 53.465 a riserva legale; Euro 1.015.841 a riserva straordinaria.