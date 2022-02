Sustainable Ventures (SPAC) presenta comunicazione pre-ammissione a Borsa Italiana

(Teleborsa) - La SPAC Sustainable Ventures ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e del proprio warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il collocamento privato inizierà il 22 febbraio, con un obiettivo di raccolta pari a 150 milioni di euro, e inizio delle negoziazioni è previsto nel mese di marzo 2022. Si tratterà dell'unica SPAC italiana dedicata alla transizione verde, e i settori target per una business combination saranno quelli che beneficiano in modo diretto o indiretto dalla transizione verde: mobilità sostenibile, economia circolare, fonti rinnovabili di energia e tutti i settori legati alla elettrificazione.

La Special Purpose Acquisition Company è promossa, tra gli altri, da Carlo Calabria (fondatore di CMC Capital ed esperienze significative in Credit Suisse, BofA Merrill Lynch e Barclays), Franco Bernabè (ex CEO di Eni) e Manfredi Lefebvre d'Ovidio (presidente di Heritage Group). Intesa Sanpaolo, UnipolSai e Camfin si sono impegnati ad aderire all'offerta con il ruolo, rispettivamente, di Anchor per Intesa Sanpaolo e di Corporate Partners per UnipolSai e Camfin, con un impegno di sottoscrizione per ognuno di loro pari al 10% dell'obiettivo di raccolta iniziale.

"La ripresa e la crescita economica dei prossimi anni passeranno attraverso la transizione verde. I settori interessati maggiormente da questo processo richiederanno sempre più tecnologie e soluzioni per la piena decarbonizzazione - ha commentato Carlo Calabria - Ci troviamo quindi di fronte a un mercato con potenzialità rilevanti ed è proprio per cogliere queste opportunità che nasce Sustainable Ventures. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza, unita ai capitali che raccoglieremo, a favore di società di eccellenza in grado di poter supportare questo momento di svolta industriale epocale".

Il consiglio di amministrazione di Sustainable Ventures alla data di inizio delle negoziazioni sarà composto da: Fabrizio Palenzona (Presidente); Carlo Calabria (Amministratore Delegato); Franco Bernabè, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Alberto Meomartini (Amministratore Indipendente), Roberta Neri e Fabrizio Palermo. Luigi Calabria, Patrizio Graziani e Stefano Soldi supporteranno la società, nell'ambito di appositi services agreements, rispettivamente per gli aspetti finanziari, societari e di investimento.

Sustainable Ventures è assistita da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking (Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista), Intermonte (Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor), Gianni & Origoni (advisor legale della società), Chiomenti (advisor legale del Global Coordinator, dei Joint Bookrunner e dell'Euronext Growth Advisor) e KPMG (Revisione).

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)