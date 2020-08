SURE, De Micheli: segnale di unità e grande apprezzamento

(Teleborsa) - "Un altro segnale di unità e di grande apprezzamento per il lavoro svolto dall'Italia nell'emergenza Covid-19: l'Europa ha riconosciuto 27,4 miliardi di euro del programma SURE che finanzieranno le principali misure messe in campo dal Governo a sostegno dell'occupazione e del lavoro nei Decreti Cura Italia e Rilancio". Lo ha scritto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola de Micheli, in un post su Facebook.



"Azioni giudicate positive e utili dalla Commissione Europea che ha concesso al nostro Paese la fetta più ampia di aiuti - ha sottolineato - Un'iniezione di fiducia e di risorse fondamentale che ci permette di guardare al futuro e al rilancio della nostra economia".