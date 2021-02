© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oggi il nostro Paese ha ricevuto ladei prestiti europei, fondi raccolti sul mercato dallattraverso l'emissione di titoli destinati a misure di sostegno acome la"Oggiha ricevuto dalla Commissione UE altridestinati al nostro Paese nell'ambito di SURE, il programma che ho attivato insieme al MEF per proteggere lavoratori e imprese dalla crisi Covid19. Lascrive su Twitter la Ministra del Lavoroanche dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze,Dalla Commissione Europea arriva un nuovo finanziamento di 4,45 miliardi, nell'ambito del programma #SURE, con cui possiamo continuare a proteggere i lavoratori in #cassaintegrazione e le imprese.L'Italia ha ricevuto i primidel programma Sure lo scorso ottobre. In novembre il secondo stanziamento dae oggi la terza da circa 4. In totale,ne rimangono poco meno di 7. Il programma - di cui l'Italia è la prima beneficiaria - vale complessivamente