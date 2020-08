SURE, Catalfo: da UE riconoscimento a lavoro svolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Davanti allainnescata dal coronavirus,è stata chiamata a dare una. Sul fronte della tutela del lavoro e dei lavoratori questa. Lo ha scritto in un post su Facebook la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo."Oggi la Commissione Europea - scrive - ha presentato al Consiglio UE le proposte per l'attivazione di Sure, lo strumento messo in campo dalla Commissioneper sostenere l'occupazione durante l'emergenza Covid-19. Perdegli 81,4 totali: la quota più alta.Come Governo, in questi mesi abbiamo compiuto ogni sforzo possibile per garantire protezione sociale a lavoratori, famiglie e imprese introducendo misure per complessivi 100 miliardi di euro. La decisione della Commissione UE è anche ilLa Ministra illustra poi ledell'azione di Governo per fronteggiare la"Nel frattempo, continuiamo a lavorare ai progetti da presentareRiforma degli ammortizzatori sociali legati alle politiche attive, formazione, empowerment femminile, un investimento su quegli strumenti che favoriscano la futuradei nostri giovani - come il collegamento del mercato del lavoro con i percorsi di formazione sia secondari che universitari, staffetta generazionale conalle assunzioni di giovani, revisione e potenziamento del contratto di espansione, apprendistato e sistema duale - sono alcuni esempi dei progetti in materia di lavoro.", conclude Catalfo.