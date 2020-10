Supporto attività ricettive, Zurich e Federalberghi insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè, senza dubbio, tra quelli più colpiti dallaanche in relazione alla strettissima connessione con ilin particolare quellofortementein questi mesi.con le quali abbiamo dovuto imparare a convivere dall'esplosione dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese, come nel resto del mondo, hanno avuto unsul mondo dell'e sulin particolare. La sfida ora, che vale per tutti i settori, è quella di trasformare la crisi in opportunità.rinnovano la partnership pluriennale a supporto dele lancianosoluzione assicurativa ideata per leche stanno attraversando uno dei momenti più difficili nella storia del nostro Paese.Grazie alla consolidata esperienza nel- si legge nella nota - frutto della pluriennale partnership conche conta in Italia 27.000 alberghi associati,ha studiato unarivolta ad alberghi, motel, residence, affittacamere, ostelli, B&B e agriturismi che prevede sei diverse tipologie di copertura combinabili tra loro: incendio e danni alla proprietà, rottura lastre, furto, responsabilità civile, tutela legale, servizio di assistenza a 360 gradi, che include l'assistenza in caso di furto o rapina di bagagli dei clienti e il rimborso spese per i servizi turistici non usufruiti per infortunio o malattia.Per, Direttore Generale di Federalberghi: "Da gennaio a settembre le imprese italiane dell'ospitalità hanno registrato un calo delle presenze totali di circa ilIl centro studi Federalberghi ha calcolato che nel 2020 perderemo 245 milioni di presenze. Inutile sottolineare il contraccolpo, considerando che ila causa della pandemia, si è quasi azzerato e che sono venuti a mancare sul nostro territorio proprio quei visitatori dall'estero definiti "big spender" ovvero con grossa capacità di spesa, come americani, russi e cinesi"."La pandemia di Covid-19 ha messo in ginocchio uno dei settori chiave dell'economia del nostro Paese, che rappresenta ile coinvolge circa 4,2 milioni di addetti", sottolineaChief Underwriting Officer di Zurich Italia. "In questo momento particolarmente critico Zurich è stata vicina a tutti i suoi clienti, incluse le strutture ricettive, valorizzando le coperture esistenti e offrendo estensioni di polizza gratuitamente. Oggi mettiamo la nostra conoscenza dei rischi specifici del comparto alberghiero a servizio delle strutture ricettive con una nuova copertura completa e flessibile, che risponde alle specifiche esigenze degli operatori anche in termini di