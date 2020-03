Supply@ME Capital, al via la quotazione

Ultimo aggiornamento: 16:24

(Teleborsa) -, società fintech – fondata dae controllata da– che fornisce ilper aziende di diversi settori industriali, si èAttraverso lamessa a punto dalla Società,ottimizzando il proprio capitale circolante e migliorando l'efficienza della catena di approvvigionamento, vendendo i propri stock a veicoli creati ad hoc da Supply@ME. Tali veicoli acquistano quindi le rimanenze dalle aziende clienti attraverso l'emissione di "securitisation note", una nuova asset class per gli investitori.La quotazione, funzionale a dare sempre più visibilità al modello di business (scalabile in diversi paesi dell'Europa e, in generale, dove presente un'industria manufatturiera o commerciale), – fa sapere la Società – è avvenuta tramite unLacon un flottante del 26%.L'operazione è avvenuta nel contesto dell', che dopo il cambio denominazione in Supply@ME Capital plc, si è quotata oggi sul mercato principale inglese. In seguito all'operazione di acquisizione, il riassetto delIldopo pochi mesi dal suo lancio – annuncia la Società – ha originatointeressate ad utilizzare la piattaforma."Siamo molto entusiasti dell'opportunità di sviluppare ulteriormente il nostro servizio e di sfruttare i significativi progressi che abbiamo fatto finora – commenta–. Riteniamo di fornire una delle soluzioni FinTech più innovative dal punto di vista legale e tecnologico per la gestione del capitale circolante relativamente alla monetizzazione degli stock attualmente disponibili sul mercato internazionale e siamo fermamente convinti che la quotazione ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra portata e offerta. Il nostro obiettivo è ora quello di accelerare lo sviluppo del business, concentrandoci su un ulteriore rafforzamento della nostra posizione di mercato. La Piattaforma Supply@ME consente alle aziende di monetizzare il valore delle proprie rimanenze di magazzino e migliorare la posizione finanziaria netta senza impattare sulla propria esposizione creditizia tradizionale. Viste le attuali e prospettiche difficoltà commerciali e finanziarie che le imprese dovranno affrontare, riteniamo che la nostra piattaforma sia nella posizione migliore per supportare e assistere le aziende in relazione alla gestione del capitale circolante – in particolar modo quando si tratta di rimanenze di magazzino".