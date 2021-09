Supply chain, Goldman Sachs: ritardi causati da forte domanda più che da offerta debole

Martedì 21 Settembre 2021, 16:45

(Teleborsa) - I tempi di consegna dei fornitori sono a livelli storicamente alti in molte economie mondiali. Se ciò viene sommato al fatto che la produzione manifatturiera rimane generalmente su tassi molto elevati, si può dedurre che i ritardi sono causati principalmente da una forte domanda piuttosto che da un'offerta debole, in quanto una richieste elevata fa aumentare la produzione e allunga i tempi di consegna, mentre un'offerta debole fa diminuire la produzione e allungare anche i tempi di consegna. Lo scrive Goldman Sachs in una nuova ricerca sul tema.

"Stimiamo che la forte domanda di beni attualmente rappresenti circa i due terzi dei ritardi nella produzione globale", scrivono gli analisto della banca statunitense, sottolineando che mentre la debole offerta ha portato a ritardi e una produzione depressa la scorsa primavera, l'indice di produzione PMI manifatturiero globale rimane ora stabile ora, "indicando un ruolo schiacciante per il lato della domanda". In tutto ciò, l'eccezione è l'Asia, dove la debolezza dell'offerta gioca un ruolo maggiore a causa delle nuove restrizioni per il coronavirus.

Una moderazione della domanda di beni nel prossimo anno dovrebbe ridurre drasticamente i ritardi di produzione, con effetti positivi provenienti anche dalla rimozione delle restrizioni legate al virus in Asia. "Prevediamo che la domanda di beni diminuirà man mano che l'impulso fiscale globale diventa negativo e la spesa torna gradualmente dai beni ai servizi, supponendo che la situazione del virus migliori", si legge nella ricerca.

L'outlook è però ancora negativo per il comparto dei semiconduttori, in quanto la domanda tecnologica rimarrà forte, mentre la capacità di produzione di chip aumenterà lentamente. "Sebbene parte dell'aumento della domanda tecnologica riflette probabilmente fattori pandemici (ad esempio aziende e famiglie che aggiornano l'accesso a Internet e i laptop per lavorare da casa), prevediamo che la domanda tecnologica rimarrà stabile - evidenzia Goldman Sachs - Inoltre, dal lato dell'offerta, la velocità con cui è possibile aumentare la capacità di produzione di semiconduttori è piuttosto lenta visti gli investimenti pluriennali".