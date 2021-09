Supersalone 2021, Porro: "Successo per il nuovo format che unisce novità degli ultimi 18 mesi e cultura"

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:45

(Teleborsa) - "Quest'anno abbiamo creato un nuovo format. Non si poteva pensare a un Salone come l'abbiamo sempre conosciuto con grandissimi stand dal momento che le aziende ci mettono circa un anno a progettarli. In questo scenario in continua evoluzione abbiamo deciso comunque di esserci con un evento inedito volto a presentare le novità degli ultimi 18 mesi. Un evento che vede anche una consistente presenza delle scuole di design internazionali e uno spazio dedicato al Compasso d'Oro. Quindi tutte le novità che le aziende hanno prodotto negli ultimi 18 mesi ma anche spazio alla cultura". Queste – come spiega– le novità dell'edizione di quest'anno."Assolutamente sì. Il "Lost Graduation Show" è uno spazio che è stato dedicato all'impossibilità per gli studenti nell'ultimo anno e mezzo di pandemia di presentare e discutere le proprie tesi in presenza. È stata, dunque, fatta una selezione delle migliori scuole internazionali di design e dei migliori studenti dando loro la possibilità di presentare in presenza i loro progetti mostrando i loro modelli e prototipi all'interno dell'evento più importante al mondo per il design"."Abbiamo ricevuto delle buone adesioni con 425 brand tra i più rappresentativi. Consistente anche la presenza della stampa che ha visto 1300 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Siamo molto soddisfatti anche sui numeri dei biglietti: le prevendite registrano, infatti, il 50% di visitatori stranieri con in cima alla classifica paesi europei come Germania, Francia, Spagna e Belgio ma abbiamo anche una buonissima presenza degli Stati Uniti".