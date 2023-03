Superbonus villette, proroga solo fino al 30 giugno: salta il termine al 30 settembre

Superbonus, la proroga per le villette ci sarà ma solo fino al 30 giugno e non oltre. Lo prevede un emendamento riformulato al decreto superbonus che rinvia il termine per le abitazioni unifamiliari che hanno effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per concludere la spesa beneficiando del 110%. L'emendamento sposta l'attuale termine dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Nei giorni scorsi era emersa dal governo la disponibilità a valutare la possibilità che questo termine potesse essere spostato fino al 30 settembre.