Mercoledì 20 Aprile 2022, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 16:17

Via libera dell'aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza (Def). Il documento è stato approvato a Montecitorio con 412 voti a favore, e 55 contrari. Fdi e Alternativa hanno votato contro. Ok anche alla relazione che aggiorna gli obiettivi di finanza pubblica e il relativo piano di rientro del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine (Omt), alla luce del mutato quadro macroeconomico e di finanza pubblica.

GLI AIUTI IN ARRIVO

Il governo intanto lavora già a un nuovo decreto, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni, con 5 miliardi di nuovi aiuti per famiglie e imprese. Fra le ipotesi allo studio una proroga del taglio delle accise sulla benzina e un meccanismo per compensare le imprese alle prese con il caro-materiali negli appalti pubblici.

SUPERBONUS VILLETTE

Nella risuluzione di maggioranza si afferma che il Governo deve «prorogare il termine attualmente previsto» che obbliga le villette unifamiliari a effettuare il 30% dei lavori entro giugno per usufruire del Superbonus. Il testo precisa anche che «la percentuale del 30% dell'intervento complessivo» deve essere riferito «al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento». La risoluzione chiede anche di allentare i limiti per la cessione dei crediti edilizi, consentendola a istituti diversi da banche ed assicurazioni.

NUOVO DEFICIT

La risoluzione afferma poi che il governo deve «monitorare» l'andamento della situazione macroeconomica e «qualora si verifichi un peggioramento dello scenario» deve valutare uno scostamento per «interventi di sostegno» a famiglie e imprese.

CARO-ENERGIA

Nuovi interventi per contenere il caro-bollette. Nel documento approvato si afferma poi che il governo dovrà «utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia nonché mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento e dei carburanti, assicurando la necessaria liquidità alle imprese mediante la concessione di garanzie».

CARTELLE

Nella risoluzione che ha ottenuto il via libera a Montecitorio si chiede anche una nuova dilazione per le cartelle. «Sul Def siamo molto soddisfatti per l'accoglimento delle richieste della Lega. Dalla proroga del bonus del 110% per le unità familiari, alla dilazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, fino all'aumento dei fondi a sostegno delle aziende agricole colpite dalla peste suina africana e alle tutele salariali legate al carovita. Risposte concrete che la Lega al governo ha chiesto e ottenuto per aiutare famiglie e imprese in questo momento delicato», ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.

BONUS SOCIALE

Il Parlamento nella risoluzione chiede poi al governo iniziative per affrontare la povertà alimentare «ampliando anche il bonus sociale», per combattere le «disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, con interventi finalizzati ad invertire il trend demografico del Paese, anche dando piena attuazione agli interventi previsti dal family act». Il testo chiede anche di proseguire con «le misure di esonero contributivo» per favorire l'inserimento di donne e giovani nel mondo del lavoro, «rafforzando gli interventi a sostegno della ripresa economica nel Sud e nelle altre aree svantaggiate del Paese, al fine di evitare che la crisi innescata dall'emergenza sanitaria accentui le disparità fra le diverse aree del Paese».