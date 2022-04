Superbonus, Vidotto: stop cessioni del credito multiple è morte per la misura

Venerdì 15 Aprile 2022, 17:30







(Teleborsa) - "Dopo il blocco delle cessioni del credito successive, multiple, gli istituti bancari più importanti hanno definitivamente bloccato l'acquisto dei crediti, determinando la morte del Superbonus, perché la cessione del credito era l'unico vero motore di tutti gli incentivi fiscali". A lanciare l'allarme e' l'ingegnere Fabio Vidotto, tra i massimi esperti in Italia nel settore, fondatore del network di professionisti Detrazionifacili.it.



"Anche le imprese, facendo lo sconto in fattura, non possono assorbire crediti all'infinito; quindi, era fondamentale la cessione del credito alle banche. Le stesse che hanno a loro volta bisogno di rivendere in maniera libera, senza vincoli, il credito", aggiunge. "Questa è l'unica soluzione per non bloccare definitivamente il Superbonus, ma soprattutto per non mettere in crisi le imprese, i clienti e i professionisti che hanno pratiche in corso e che si trovano le porte bloccate dalle banche", conclude Vidotto.