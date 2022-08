Superbonus, impennata anche a luglio: detrazioni a 43 miliardi, le tabelle

Il Superbonus corre. Aumentano ancora gli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus 110%: al 31 luglio il totale è risultato di 39,75 miliardi (rispetto ai 35,2 miliardi di giugno) con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 43,72 miliardi (dai 38,7 miliardi del mese precedente). È quanto emerge dalle tabelle aggiornate dell'Enea confrontandole con quelle di giugno.

Superbonus, il bilancio

Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione al 31 luglio scorso è di 28,17 miliardi di euro (per il 70,9% dei lavori realizzati) mentre le detrazioni maturate per i lavori conclusi ammontano a 30,98 miliardi. Per quanto riguarda i condomini, il numero di asseverazioni è salito a 33.318 per investimenti totali a quota 19,38 miliardi e un investimento medio di 581.793 euro. Per gli edifici unifamiliari le asseverazioni sono state 121.925, per 13,72 miliardi di investimenti e un investimento medio di 112.588 euro.

Picco in Lombardia

Infine, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti l'Enea indica 68.703 asseverazioni, investimenti complessivi per 6,63 miliardi e un investimento medio di 96.643 euro. La Lombardia è sempre al primo posto per numero di asseverazioni per un totale a luglio di 34.829 e 6,73 miliardi di investimenti ammessi a detrazione, seguita dal Veneto a 27.749 e 3,8 miliardi ammessi a detrazione e il Lazio con 19.918 per 3,79 miliardi di investimenti ammessi a detrazione.