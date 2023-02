Superbonus, Aires: giusto intervenire ma si agisca con cautela

Superbonus, l'Aires, l'Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati, chiede che vengano immediatamente neutralizzati gli effetti del decreto che danneggiano le imprese e i consumatori onesti. «Lo stop alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus rappresenta un serissimo problema anche per le imprese associate e aderenti alla Aires - sottolinea in una nota l'organizzazione delle catene di rivenditori di elettrodomestici -. Viene toccata in particolare la vendita e installazione di impianti di condizionamento. Permangono - prosegue l'Aires - una grande preoccupazione e notevoli margini di incertezza, ad esempio sulla definizione della data di inizio lavori. C’è poi da considerare tutto il tema dei preventivi già inviati, degli ordini ai fornitori e l’affidamento della clientela.

«Comprendiamo pienamente le ragioni di finanza pubblica che impongono di mettere mano alla materia, ma è indispensabile neutralizzare immediatamente gli effetti del decreto che danneggiano le imprese serie e i consumatori onesti - commenta il direttore generale dell'Aires, Davide Rossi -. Avrebbe molto più senso e darebbe certezza agli operatori che il provvedimento entrasse in vigore solo dopo la definitiva conversione in legge e dopo una completa definizione da parte del Mef e dell'Agenzia delle Entrate di tutti i profili applicativi».