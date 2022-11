Superbonus bloccato, Poste Italiane sospende la cessione del credito. Ecco cosa succede ora

Superbonus, Poste Italiane dice stop alla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. Il servizio di acquisto dei crediti d'imposta - si legge in una nota - «è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare». Una conferma arrivata ieri, il 7 novembre, quando in mattinata è apparso questo messaggio nelle aree personali dei clienti con un profilo attivo per le cessioni dei crediti e, dopo poco, ha sostituito sulla pagina di Poste la guida all’avvio di una procedura di cessione.

Poste Italiane, Superbonus bloccato. Cosa succede ora?

Poste, che è tra le poche banche che risultavano ancora operative nel business, ha annunciato sulla sua pagina dedicata che per il momento non accetterà nuove domande. In questo modo si allinea a quanto stanno già facendo tutti i principali istituti di credito sul mercato, che non stanno più accettando nuove pratiche vista la capacità fiscale in esaurimento. Completando, quindi, solo quelle già avviate. Lo stop di Poste Italiane riguarda ogni bonus edilizio e non solo il Superbonus. Potrebbe essere una decisione momentanea in attesa dei nuovi interventi del governo Meloni.

Due le ipotesi tra gli addetti ai lavori: uno stop temporaneo dovuto ad adeguamenti tecnici, necessari alla luce delle ultime modifiche normative, oppure una interruzione dovuta a questioni di capienza fiscale, e quindi all’esaurimento del plafond disponibile da parte di Poste Italiane per l’accettazione di nuove pratiche.