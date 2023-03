Superbonus, finalmente si sblocca situazione crediti incagliati: l'intervento delle banche

Finalmente si sblocca la vicenda dei crediti del superbonus che hanno messo in grande difficoltà numerosi famiglie ed imprese italiane. La commissione finanze della Camera ha infatti approvato un emendamento del relatore Andrea De Bertoldi di Fratelli D’Italia affinché le banche possano convertire, in tutto o in parte, i crediti incagliati in Buoni del Tesoro. Domani alla Camera è atteso il via libera.

Superbonus 110, proroga per le villette fino al 30 settembre. I crediti acquistati da un nuovo veicolo finanziario

Superbonus, per le villette proroga al 30 settembre. Verso detrazioni a 10 anni per tutti

«Di fatto è stata recepita la nostra proposta avanzata un mese fa - spiega Il presidente nazionale di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco - Siamo molto soddisfatti perché lo stallo, se non risolto, avrebbe causato un collasso economico ben oltre il settore dell’edilizia. Con l’ok all’emissione dei Buoni del Tesoro Poliennali, una proposta curata dal nostro delegato Massimiliano Miletti, avevamo esplicitamente chiesto una misura che tutelasse sia i conti pubblici sia il tessuto imprenditoriale». Dopo il passaggio alla Camera di domani servirà la settimana prossima l’ultimo via libera del Senato ma la blindatura del provvedimento da parte della maggioranza dovrebbe garantire una rapida approvazione senza modifiche.