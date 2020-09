Superbonus, Assopopolari e Confedilizia siglano accordo su cessione credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sottoscritto un accordo fravolto a sostenere i proprietari di casa, i condominii e i condòmini, con varie forme di finanziamento per l'acquisto degli immobili e per la loro valorizzazione. Tra queste forme di finanziamento, – si legge in una nota – vi è l'per promuovere gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, utilizzando il nuovoL'obiettivo è quello di attivare un rapporto di collaborazione permanente sia a livello nazionale, fra le sedi centrali delle due organizzazioni, sia in sede territoriale, fra le banche associate ad Assopopolari (presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 3.800 sportelli) e le associazioni territoriali aderenti a Confedilizia (attive in tutti i capoluoghi di provincia e nei maggiori centri urbani), al fine die di offrire ai proprietari soluzioni specifiche per permettere la pianificazione finanziaria e la realizzazione di interventi mirati a migliorare gli immobili.