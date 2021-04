19 Aprile 2021

(Teleborsa) - Sorgenia Green Solutions ha siglato una partnership con Intesa Sanpaolo per facilitare e promuovere i lavori di riqualificazione energetica degli edifici massimizzando le opportunità introdotte dal Superbonus 110%, lo strumento previsto0 dalla Legge di bilancio 2021 sino al 30 giugno 2022.

La ESCo del gruppo Sorgenia nasce infatti per offrire servizi che favoriscano il passaggio a un'economia sempre più sostenibile, attraverso l'utilizzo di rinnovabili e digitale. L'accordo rende possibile la cessione del credito d'imposta a Intesa Sanpaolo, mentre Sorgenia Green Solutions gestirà l'intero pacchetto di lavori - dalla diagnosi energetica all'installazione delle soluzioni più idonee - e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento.

"Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti: vogliamo accompagnarli in questo percorso virtuoso,

rendendolo il più semplice possibile. Per noi si tratta di un mercato importante per il quale ci prefiggiamo l'obiettivo di una crescita a doppia cifra", afferma Andrea Chinellato AD di Sorgenia Green Solutions.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ricorda che l'accordo "permetterà di supportare l'economia reale, facilitando investimenti sostenibili e virtuosi".