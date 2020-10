Superbonus 110%, siglato accordo tra Intesa Sanpaolo e Assindustria Venetocentro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Supportare e assistere le imprese associate per gli interventi previsti dai meccanismi dele dagli altri incentivi fiscali legati al rafforzamento strutturale e all'efficientamento energetico degli edifici introdotti dalQuesto l'obiettivo dell'Grazie al nuovo accordo, – si legge in una nota –propone soluzioni di finanziamento per affiancare le aziende nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, immettendo liquidità nel sistema. Le soluzioni di assistenza e supporto finanziario saranno riservate alle singole imprese o alle imprese costituite in filiera produttiva, nell'ambito del più ampioNel dettaglio, Intesa Sanpaolo condivide con gli associati Assindustria Venetocentro formule che prevedonofinalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nella esecuzione dei lavori, fino al loro completamento, con il sostegno della garanzia del; e l'afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e liquidazione degli stessi con la formula della cessione pro-soluto. In generale per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali l'acquisto avverrà a 100 euro per ogni 110 euro di credito d'imposta (90.91% del valore nominale del credito); per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, l'acquisto avverrà a 80 euro per ogni 100 euro di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito).Il gruppo fa sapere, inoltre, di aver stipulato unin virtù del quale le società del Network Deloitte offriranno gratuitamente ai clienti Intesa Sanpaolo un servizio facoltativo di consulenza per tutte le fasi dell'intervento, anche attraverso l'utilizzo di una specifica piattaforma."Il Superbonus e gli altri provvedimenti collegati – dichiarano i– sono un'opportunità rilevante per dare sostenibilità ed efficienza energetica al patrimonio abitativo nazionale, promuovere il lavoro delle imprese delle costruzioni, e valorizzare tutta la filiera industriale del sistema casa, molto rappresentata nel nostro territorio (dai materiali da costruzione agli infissi, gli isolanti, i sistemi di climatizzazione caldo/freddo fino all'arredamento ed elettrodomestici), spesso con avanzate soluzioni di sostenibilità. Con Intesa Sanpaolo, con cui Assindustria Venetocentro ha stabilito una consolidata collaborazione, sono disponibili interessanti soluzioni per le imprese nella gestione di questo provvedimento, che già si annuncia come uno dei volani per un'auspicabile ripresa dopo l'impatto negativo della pandemia. Una ripartenza sotto il segno di avanzati modelli di sostenibilità che dovranno diventare la nuova ‘normalità' del costruire e dell'abitare"."Stiamo proseguendo nel percorso di sostegno alle imprese che Intesa Sanpaolo e Assindustria Venetocentro hanno già avviato lo scorso mese di maggio con l'accordo che individuava strumenti e soluzioni straordinarie per le imprese del territorio messe alla prova dall'epidemia da Covid 19 – dichiara–. In questa delicata fase di rilancio dell'economia riteniamo fondamentale il dialogo con le Associazioni di categoria del territorio per favorire il credito alle imprese. Tutte le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio rappresentano grandi opportunità: il settore edile ha una lunga filiera che interseca diversi altri settori e un suo rilancio può contribuire sensibilmente a una ripresa economica complessiva. Inoltre, il tema dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico sarà fondamentale per il rilancio delle aziende che si orientano verso il miglioramento in ambito sociale e di governance in ottica ESG".