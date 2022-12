Venerdì 16 Dicembre 2022, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 16:58

Proroga per la presentazione delle Cilas quasi fatta. Per ora c’è l’ok ad un ordine del giorno di Forza Italia che proroga il termine per la presentazione della Cilas per il superbonus 110% dei condomini al 31 dicembre. L’ordine del giorno ha ricevuto il via libera dalla commissione Bilancio del Senato con il parere favorevole del Governo. È quindi di fatto politicamente vincolante. L’emendamento entrerà tra quelli del governo alla manovra.

Superbonus, scelta tecnica

La decisione di scegliere come veicolo della proroga la legge di Bilancio (e non il decreto Aiuti quater che si occupa delle modifiche del Superbonus) è dovuta ad un motivo tecnico: il decreto aiuti quater dovrebbe essere approvato a metà gennaio, la manovra invece deve essere approvata necessariamente entro il 31 dicembre 2022 per non incorrere nell’esercizio provvisorio.

La proroga

La proroga sarà breve, fino al 31 dicembre. È bene quindi che i tecnici inizino a preparare tutte le carte, i documenti e i prospetti da allegare alla Cilas (comunicazione inizio lavori asseverati superbonus) del condominio. Come è noto, attualmente il termine è già scaduto il 25 novembre scorso.

La delibera condominiale

Era circolata voce che accanto alla data della proroga al 31 dicembre delle Cilas fosse stato inserito anche un’altra data vincolante: delibera dell’assemblea del condominio di via libera ai lavori con il superbonus entro l’11 novembre scorso. Nell’ordine del giorno appena approvato però questo ulteriore vincolo non compare. L’ordine del giorno che ricevuto l’ok, infatti, prevede di «introdurre nel disegno di legge di bilancio» 2023 «all‘esame della Camera, la proroga dal 25 novembre 2022 alla data del 31 dicembre 2022, del termine per la presentazione della Cila per poter continuare ad usufruire del bonus al 110%».

L‘ordine del giorno è stato presentato da Forza Italia, a prima firma della capogruppo Licia Ronzulli, al Dl Aiuti quater e accolto dalla commissione Bilancio del Senato con il parere favorevole del Governo.

A questo punto bisognerà attendere la formulazione dell’emendamento per scoprire se il vincolo della data antecedente dell’assemblea condominiale c’è oppure o no. Secondo un'altra ipotesi circolata avrebbero potuto usufruire della proroga le pratiche presentata in seguito a via libera condominiale dato dall’assemblea entro il 25 novembre scorso. A certificare la data deve essere l’amministratore di condominio che in caso di falso ne risponde penalmente.

Cessione dei crediti

Altro via libera appena arrivato dalla Commissione Bilancio del Senato è all’emendamento relativo allo sblocco dei crediti del Superbonus. La modifica innalza da due a tre le cessioni dei crediti di imposta da parte di soggetti «qualificati», ovvero banche e assicurazioni. Allo stesso tempo la Sace può concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all‘esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma delle imprese con sede in Italia e che operano nelle costruzioni e che realizzano interventi di edilizia, «strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese». I crediti di imposta eventualmente maturati dalle stesse imprese alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro, si precisa, ai fini della valutazione del merito di credito dell‘impresa richiedente il finanziamento e della disposizione delle relative condizioni contrattuali.