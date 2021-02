© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Tra lesu cui costruire ilci sono senz'altroe la riforma del. Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico,Lascrive - "dispiegherà i suoi effetti su unper gli investimenti dellesono state infatti alzate l, arrivando fino al 50% per i beni 4.0 e al 20% per gli investimenti in ricerca e sviluppo con un massimale innalzato a 4 milioni di euro d'investimento. Ilè già operativo, è stato già approvato dal Parlamento e saràche il prossimo Governo dovrà preservare e, nel caso, ulteriormente implementare per raggiungere la pienaPer il, invece, scrive ancora Patuanelli, "continua ladegli interventi. Ain particolare, sono praticamente raddoppiati i numeri, confermando uninper circacon cantieriInfine, un'altra componente fondamentale che ha permesso al Paese di reggereè stata la "riforma delAd oggi contiamo quasi unpervenute per oltrecon garanzia dello Stato. Anche questo asset dev'essere preservato, ulteriormenteConclude Patuanelli: "Dallache sono già a sistema, e dalla messa a terra di un piano integrato di politica industriale che va dall'idrogeno e arriva al trasferimento tecnologico, passando per ildellae delladipende una