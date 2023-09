Giovedì 14 Settembre 2023, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 21:58

Non c’è pace per il superbonus. Mentre continua il pressing per una proroga di qualche mese dell’agevolazione piena nel caso di lavori condominiali non completati, spunta l’ipotesi di una soluzione di portata minore ma che possa almeno scongiurare il rischio di stop dei cantieri, con conseguenze imprevedibili per le imprese.

LA STRETTA

L’altro ieri il ministro Giorgetti si era espresso in modo piuttosto severo, escludendo un prolungamento oltre il 31 dicembre della misura nella sua forma attuale: ovvero, per i condomini che lo scorso anno avevano presentato la comunicazione di inizio lavori prima della stretta decisa dal governo, con il beneficio del 110 per cento. Dal 2024 infatti la detrazione scenderà al 70 per cento, per poi ridursi ulteriormente al 65 per cento l’anno seguente. Il punto è che le regole si riferiscono al momento effettivo in cui è stata sostenuta la spesa: questo vuol dire che per i lavori non completati entro fine anno la possibilità di recupero della somma - e soprattutto quella di fruire dello sconto in fattura da parte della ditta costruttrice - verrebbe ridimensionata al 70 per cento degli importi. In una situazione del genere gli stessi condomini potrebbero non essere in grado di versare di tasca propria il restante 30 per cento, in assenza dello sconto.

Ma c’è di più: come emerge da un’analisi del centro studi Eutekne, il mancato versamento della quota finale bloccherebbe anche la maturazione del credito d’imposta relativo al precedente 70 per cento già applicato come sconto in fattura. Di conseguenza le imprese si troverebbero in fortissima difficoltà e in alcuni casi i lavori potrebbero persino essere interrotti; va ricordato che tutto ciò si aggiungerebbe ad uno scenario in cui l’impossibilità di smaltimento dei crediti già accumulati - per mancata capienza delle banche - ha già penalizzato molti operatori: per la prossima settimana sono annunciate nuove manifestazione dei cosiddetti “esodati”, cioè proprio coloro che sono incappati nel blocco dei crediti.

Dunque se non ci sarà la proroga (che comunque resta un’opzione per il governo pur se con una formulazione molto stringente) potrebbe essere presa in considerazione una norma ad hoc per salvare almeno i crediti relativi alle spese pregresse.

LA DECISIONE

La decisione dovrà essere presa in tempi relativamente brevi. All’interno della maggioranza sono in corso grandi manovre. Si è mossa Forza Italia con un emendamento al decreto Asset: il testo propone una proroga fino a giugno 2024 per i condomini che hanno portato a termine almeno il 30% dei lavori. Nello spiegarla, la parlamentare Erica Mazzetti evoca un quadro con «imprenditori sul lastrico e scheletri di case a causa dei cantieri non completati». Se il governo dovesse alla fine convincersi, è però probabile che l’asticella relativa all’avanzamento dei lavori a fine anno sia posta più in alto, almeno al 60 per cento.