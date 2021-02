© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' grande il successo del, una delle misure più consistenti e popolari messe in campo per rinnovare il patrimonio edilizio, rilanciare la crescita e tutelare l'ambiente. Un successo confermato dalladelle domande:sono stati ammessi a detrazione nei primi due mesi del 2021, con un, per un totale didi euro.Una misura che verrà senz'altro prorogata dal, che ha posto al centro del proprio programma ile la, cui ha dedicato un ministero ad hoc.Il Superbonus è stato disciplinato da, che ha portato laulle spese sostenuteper specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.A quanto pare l'indirizzo del precedente Governo Conte, che l'attuale esecutivo Draghi sicuramente non cambierà, era quella dila detrazione, sino a, con gli ultimi sei mesi concessi solo ai condomini che al giugno 2022 abbiano presentato almeno due dichiarazioni di Stato avanzamento lavori (SAL). Per il completamento dei lavori negli immobili IACP, invece, la proroga sarebbe fino a giugno 2023.La normativa sul Superbonus è particolarmente favorevole, non solo perché ha alzato il tetto della detrazione al 110%, ma anche per la possibilità concessa a chi effettua interventi di riqualificazione edilizia dia terzi. E così la misura ha incentivato molti operatori, sia le, che assistono i clienti dal punto di vista economico-finanziario con gli strumenti più variegati, sia, che si occupano del know-how e dell'assistenza per la presentazione della domanda.Fra le le banche che confermano il successo del Superbonus c'èche in sole 7 settimane dall'inizio dell'anno ha raggiunto ilsulla piattaforma messa a disposizione dei clienti per l'acquisto di crediti fiscali. La banca si conferma così un istituto specializzato nel supportare operatori e clienti su questa importante operatività, grazie alla semplicità, velocità ed approccio proattivo."Abbiamo capito che i nostri clienti apprezzano molto il nostro impegno a supportarli anche con la nostra consulenza in filiale , cercando di rendere il processo e la documentazione quanto più semplice e lineare possibile", ha spiegato l'Amministratore delegati di Banco Desio,, motivando il successo dell'iniziativa con la disponibilità a "fornire un aiuto forte" anche alle aziende eccellenti sul territorio grazie allo strumento degli anticipi finanziari.