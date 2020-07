Il riepilogo degli importi massimi entro i quali può essere utilizzato il superbonus del 110 per cento ma anche una serie di paletti che chi è interessato alla nuova agevolazione dovrà tener presente: è quasi pronto il decreto del ministero dello Sviluppo economico (di concerto con i dicasteri dell'Economia, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) che deve definire i requisiti tecnici degli interventi definiti nel decreto Rilancio, come anche di quelli che godono di un incentivo più basso.

I principali interventi che possono sfruttare l'aliquota più vantaggiosa sono l'isolamento delle superfici opache verticali, per una spesa massima di 60 mila euro, l'installazione di caldaie a condensazione (30 mila euro), la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (30 mila euro), l'installazione di microgeneratori (30 mila euro). Non sono invece definiti massimali di costo per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Il decreto pone alcuni limiti alle agevolazioni. Ad esempio nel caso di intervento che consistano nella «mera prosecuzione» di altri della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile si terrà conto, nel calcolo del limite massimo, delle detrazioni già fruite. Inoltre non è consentito l'accesso alle detrazioni per interventi analoghi ad altri che ne abbiano già beneficiato, eseguiti da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori.

Tra gli adempimenti previsti il deposito in Comune della relazione tecnica (quando previsto), l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, l'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, il pagamento mediante bonifico bancario, la trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori dei dati contenuti nella scheda descrittiva.

Ultimo aggiornamento: 14 Luglio, 12:08

