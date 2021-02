© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha definito l'idea di unappare "poco realizzabile". "Potrebbe essere presa a pretesto dagli ambientalisti-Jahidisti per bloccare quelle che sono le opere infrastrutturali necessarie. Sarebbe unrispetto alle linee programmatiche sulle quali si realizza il nuovo Esecutivo", spiega l'organo rappresentativo delle aziende dei servizi di trasporto.Conftrasporto ha comunque ribadito il proprio sostegno alle linee programmatiche presentate finora dal presidente del Consiglio incaricato, in particolare l'importante riconoscimento della funzione logistica evidenziata dallo stesso. "Se le merci non si muovono secondo i tempi richiesti dai sistemi produttivi, non si compete – ha afferma il presidente– La logistica è sostanzialmente tempo. Il riconoscimento della sua funzione (è la prima volta che un Presidente incaricato pone la questione logistica come obiettivo primario) è di buon auspicio e va nella giusta direzione".Per tali ragioni, secondo Conftrasporto, il governo dovrebbe puntare non solo su unadelle merci interconnessa, ma dare impulso alla realizzazione delleportuali, stradali e ferroviarie, attraverso l'accessibilità, gli interscambi tra le diverse modalità, al fine di connettere il Paese.