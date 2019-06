Suona la campanella dell'AIM per Sirio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il mercato di Borsa dedicato alle PMI. Al al suo esordio il titolo registra un rialzo dello 0,55% e arriva a toccare i 9,552 euro.La società del Ravennate impiegata nel settore del catering commerciale di bar e ristoranti, specializzata in ambito ospedaliero conta una catena di 83 locali tra ospedali, aeroporti e autostrade, 700 addetti e 64 milioni di fatturato. Sirio ha comedi business plandi arrivare aSi dimostrano così positive le prospettive della Compagnia di, Amministratore delegato e azionista di controllo della società, grazie alla volontà, espressa da Sirio, di voler mantenere ilcomedei volumi integrandolo però con nuove aperture negli aeroporti, presso gli spazi a più alta marginalità e maggiore traffico, come quelli dello scalo di Genova, da poco aggiudicato al Gruppo, ed a quelli che aprirà in futuro a Bergamo, Firenze e Linate.La compagnia, che ha effettuato la maggiore Ipo sul Mercato Alternativo del Capitale di Borsa italiana nel 2019quota il 31,68% del proprio capitale con un prezzo d'offerta di 9,5 euro ad azione a favore di una capitalizzazione pari a poco meno di 33 milioni.